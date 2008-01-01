Прямая трансляция матча "Лион" - "Бавария" за выход в финал Лиги чемпионов

В ночь с 19 на 20 августа немецкий французский "Лион"
и мюнхенская "Бавария"
определят второго финалиста Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра пройдет на стадионе "Жозе Алваладе" в португальском Лиссабоне и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazaqstan - трансляция в интернете будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Накануне первую путевку в финал завоевал "Пари Сен-Жермен"
, который в полуфинала разгромил немецкий "РБ Лейпциг"
со счетом 3:0.
С 1/4 финала все матчи турнира проходит в Лиссабоне, а победитель определяется по итогам одной встречи. В 2019 году победителем Лиги чемпионов стал английский "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию мадридского "Реала".