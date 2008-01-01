Перебили при слабой реализации. Как "Астана" играла против "Динамо-Бреста" в Лиге чемпионов

Северяне уступили с разницей в три мяча.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
1
Сегодня 11:21
"Астана", несмотря на крупное поражение от "Динамо-Бреста" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, мало в чем уступила сопернику, не считая реализации. В некоторых аспектах казахстанский клуб и вовсе превзошел белорусов. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые ниже приводит корреспондент Vesti.kz.

Удары по воротам - 15 у "Динамо-Бреста" против 21 у "Астаны" (из них в створ 8-8), блокировано ударов 3-6, штрафные 8-5, угловые 3-10, офсайды 3-1, сэйвы 7-1, фолы 6-8, желтые карточки 1-0, атаки 89-97 (из них опасные 39-93), владение мячом в процентном соотношении 39-61.

Как видно, по основным компонентам астанчане были лучше, не считая того, что на их игре сказался затяжной простой из-за пандемии коронавируса. Вдобавок не лучшим образом сыграл вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов, совершивший только один сэйв, тогда как его оппонент Сергей Игнатович занес в свой актив семь сэйвов.

Отметим, что после поражения в Бресте "Астана" выступит в Лиге Европы, где пойдет по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ команды. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.

"Динамо-Брест" во втором раунде, 25 августа, встретится с победителем пары "Коннас-Ки" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина). Этот матч пройдет в ночь на 20 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.
Метки:
Футбол Астана ФК Лига чемпионов Лига Европы Беларусь
Футбол Лига чемпионов
1
Сегодня 11:21
© 2008 - 2020 ТОО «EML»