Неймар потроллил "РБ Лейпциг" после выхода в финал Лиги чемпионов

При этом форвард ПСЖ может пропустить решающую игру.

Неймар. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 10:20

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал победу над "РБ Лейпциг" (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

"Папа в финале", - написал бразилец, сопроводив пост в Instagram фотографией из отпуска с изображением стакана с логотипом Red Bull, спонсора "Лейпцига".

В финале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с победителем пары "Бавария" – "Лион".



При этом сам Неймар может получить дисквалификацию и пропустить финал ЛЧ за нарушение медицинского регламента, сообщает The Sun.

Причина возможной дисквалификации - обмен футболками с защитником "РБ Лейпциг" Марселем Хальстенбергом. Один из пунктов 31-страничного "Протокола возвращения к игре" УЕФА гласит: "Игрокам рекомендуется воздерживаться от обмена футболками". В нем не говорится явно о периоде самоизоляции в случаях обмена футболками, но уточняется, что несоблюдение обязательств "может привести к дисциплинарным мерам в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА".

В текущем сезоне Неймар принял участие в 26 встречах за ПСЖ во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Метки:
Неймар ПСЖ Лига чемпионов
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 10:20
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