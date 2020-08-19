"Астана" впервые не смогла пройти белорусский клуб в еврокубках

"Астана"
вылетела из Лиги чемпионов
, уступив в первом квалификационном раунде белорусскому "Динамо-Брест".
Встреча команд прошла в Бресте и завершилась
со счетом 6:3 в пользу хозяев поля. В составе "Динамо-Брест" по дублю оформили Михаил Гордейчук (15-я и 22-я минуты) и Абдулайе Диалло (55-я, 90-я), еще по разу отличились Кирилл Печенин (17-я), Павел Седько (37-я). У "Астаны" забили Марин Томасов (45-я), Дорин Ротариу (52-я) и Абзал Бейсебеков (87-я).
Видеообзор матча с 9 голами, или как "Астана" вылетела из Лиги чемпионов
Как сообщает Sputnik
,"Астана" впервые не смогла пройти белорусскую команду в еврокубках. Ранее клуб из Казахстана оба раза выбивал из турнира БАТЭ.
Теперь команда Михала Билека продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Соперник "Астаны" определится 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.