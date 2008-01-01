ПСЖ установил антирекорд Лиги чемпионов

Парижане впервые вышли в финал турнира.

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Французский "Пари-Сен Жермен", обыгравший в полуфинале Лиги чемпионов немецкий "РБ Лейпциг" (3:0), обновил один из антирекордов турнира.



ПСЖ потребовалось провести 110 матчей в Лиге чемпионов, для того, чтобы впервые оказаться в финале турнира. Это самый долгий путь клуба до первого финального матча в истории соревнования.



Предыдущий антирекорд принадлежал лондонскому "Арсеналу", которому на это потребовалось 90 матчей в промежутке с 1971 по 2006 год. При этом "канониры", пробившись в финал Лиги чемпионов в сезоне-2005/06, уступили в нем испанской "Барселоне" со счетом 1:2.





Напомним, что свой путь в текущей Лиге чемпионов ПСЖ начал с группового этапа, в котором парижане набрали 16 очков из 18 возможных, соперничая с мадридским "Реалом", бельгийским "Брюгге" и турецким "Галатасараем".



В 1/8 финала турнира ПСЖ оказался сильнее дортмундской "Боруссии" (4:1 общ.), а в четвертьфинале одолел "Аталанту" (2:1).

