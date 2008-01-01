Огненный дебют в Лиге чемпионов. Мужики, вы просто космос! - "Динамо-Брест" о победе над "Астаной"

Белорусское "Динамо-Брест
" поблагодарило своих футболистов за победу над
"Астаной
" в Лиге чемпионов
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Брестчане выиграли
со счетом 6:3 на своем поле. Видео всех голов смотрите здесь
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"Разве можно было представить более огненный дебют в Лиге чемпионов! Мужики, вы - просто космос! Мы - "Динамо", мы решаем!" - говорится в сообщении клуба в соцсетях.
Ранее главный тренер "Астаны" Михал Билек объяснил
поражение, а его коллега Сергей Ковальчук назвал
победу положительным импульсом для белорусских болельщиков в сложное для страны время.
Отметим, что следующий соперник "Динамо-Бреста" определится в ночь с 19 на 20 августа - в 00:00 по времени Нур-Султана валийский "Коннас-Ки" примет боснийский "Сараево". Матчи второго раунда состоятся 25 августа.
Теперь "Астана" переходит в Лигу Европы, где будет играть по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.