Огненный дебют в Лиге чемпионов. Мужики, вы просто космос! - "Динамо-Брест" о победе над "Астаной"

Клуб вышел во второй раунд.

Фото: ФК "Динамо-Брест"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 03:31
Белорусское "Динамо-Брест" поблагодарило своих футболистов за победу над "Астаной" в Лиге чемпионов. 

Брестчане выиграли со счетом 6:3 на своем поле. Видео всех голов смотрите здесь

"Разве можно было представить более огненный дебют в Лиге чемпионов! Мужики, вы - просто космос! Мы - "Динамо", мы решаем!" - говорится в сообщении клуба в соцсетях. 

Ранее главный тренер "Астаны" Михал Билек объяснил поражение, а его коллега Сергей Ковальчук назвал победу положительным импульсом для белорусских болельщиков в сложное для страны время. 

Отметим, что следующий соперник "Динамо-Бреста" определится в ночь с 19 на 20 августа - в 00:00 по времени Нур-Султана валийский "Коннас-Ки" примет боснийский "Сараево". Матчи второго раунда состоятся 25 августа. 

Теперь "Астана" переходит в Лигу Европы, где будет играть по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября. 
Метки:
Астана ФК Лига чемпионов Наши в еврокубках Беларусь Футбол
Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 03:31
© 2008 - 2020 ТОО «EML»