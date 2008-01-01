Билек объяснил разгромное поражение "Астаны" в матче с 9 голами и вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер "Астаны
" Михал Билек
прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов
.
В первом раунде казахстанская команда со счетом 3:6 в гостях проиграла
белорусскому "Динамо-Бресту". Видео всех голов смотрите здесь
.
- Мы получили очень плохой результат. Команда сыграла очень плохо в обороне, каждая контратака несла угрозу наших ворот. Сейчас тяжело что-либо говорить, потому что мы надеялись на лучший результат. Но соперник сыграл быстро, отобрал мяч. Мы провели очень плохой матч, - цитирует Билека пресс-служба "Астаны".
⠀
- Вы провели двойную замену уже в первом тайме. Появилась ли надежда после нее?
- Тогда счет уже был 0:3. Я попытался что-то изменить, чтобы команда стала лучше играть, больше комбинировать, могла забивать. В итоге мы забили три, но пропустили шесть.
⠀
- Сегодня в составе вашей команды играло два белоруса. Оцените их игру?
- Я не вижу смысла в этом, сегодня проиграла вся команда.
Отметим, что теперь "Астана" переходит в Лигу Европы, где будет играть по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.