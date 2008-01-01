Билек объяснил разгромное поражение "Астаны" в матче с 9 голами и вылет из Лиги чемпионов

Он признал игру очень плохой и объяснил свои попытки изменить это.

Михал Билек. Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 02:46
Главный тренер "Астаны" Михал Билек прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов

В первом раунде казахстанская команда со счетом 3:6 в гостях проиграла белорусскому "Динамо-Бресту". Видео всех голов смотрите здесь.

- Мы получили очень плохой результат. Команда сыграла очень плохо в обороне, каждая контратака несла угрозу наших ворот. Сейчас тяжело что-либо говорить, потому что мы надеялись на лучший результат. Но соперник сыграл быстро, отобрал мяч. Мы провели очень плохой матч, - цитирует Билека пресс-служба "Астаны". 

- Вы провели двойную замену уже в первом тайме. Появилась ли надежда после нее?
- Тогда счет уже был 0:3. Я попытался что-то изменить, чтобы команда стала лучше играть, больше комбинировать, могла забивать. В итоге мы забили три, но пропустили шесть.

- Сегодня в составе вашей команды играло два белоруса. Оцените их игру?
- Я не вижу смысла в этом, сегодня проиграла вся команда.

Отметим, что теперь "Астана" переходит в Лигу Европы, где будет играть по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 02:46
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