ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

У Ди Марии - гол и два ассиста, у Неймара - ассист.

Фото: Reuters©
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Сегодня 02:51
Французский ПСЖ разгромил немецкий "РБ Лейпциг" и стал первым финалистом Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Игра на стадионе "Эштадиу да Луш" в португальском Лиссабоне завершилась со счетом 3:0. Героем матча стал Анхель ди Мария: на 13-й минуте аргентинец ассистировал Маркиньосу, на 42-й отличился сам с передачи Неймара, а на 56-й помог забить Хуану Бернату



Для ПСЖ предстоящий финал станет первым в истории, а "РБ Лейпциг", созданный в 2009 году и дебютировавший в плей-офф, завершил участие в турнире. 

На пути к полуфиналу ПСЖ победил итальянскую "Аталанту" (2:1), забив на 90-й и 93-й минутах, и немецкую "Боруссию" из Дортмунда (1:2, 2:0), а "РБ Лейпциг" выбил испанский "Атлетико" (2:1) и английский "Тоттенхэм" (3:0, 1:0). 

Соперник ПСЖ определится в ночь с 19 на 20 августа в матче немецкой "Баварии" и французского "Лиона", который начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Финал состоится в ночь с 23 на 24 августа. Все игры начнутся в 01:00. 

С 1/4 финала все матчи ЛЧ проходит в Лиссабоне, а победитель определяется по итогам одной встречи. В 2019 году победителем ЛЧ стал английский "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию испанского "Реала".
Метки:
РБ Лейпциг ПСЖ Лига чемпионов Неймар
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 02:51
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