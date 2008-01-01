ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Французский ПСЖ
разгромил немецкий "РБ Лейпциг
" и стал первым финалистом Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра на стадионе "Эштадиу да Луш" в португальском Лиссабоне завершилась со счетом 3:0. Героем матча стал Анхель ди Мария
: на 13-й минуте аргентинец ассистировал Маркиньосу
, на 42-й отличился сам с передачи Неймара
, а на 56-й помог забить Хуану Бернату
.
Для ПСЖ предстоящий финал станет первым в истории, а "РБ Лейпциг", созданный в 2009 году и дебютировавший в плей-офф, завершил участие в турнире.
На пути к полуфиналу ПСЖ победил
итальянскую "Аталанту" (2:1), забив на 90-й и 93-й минутах, и немецкую "Боруссию" из Дортмунда (1:2, 2:0), а "РБ Лейпциг" выбил
испанский "Атлетико" (2:1) и английский "Тоттенхэм" (3:0, 1:0).
Соперник ПСЖ определится в ночь с 19 на 20 августа в матче немецкой "Баварии
" и французского "Лиона
", который начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Финал состоится в ночь с 23 на 24 августа. Все игры начнутся в 01:00.
С 1/4 финала все матчи ЛЧ проходит в Лиссабоне, а победитель определяется по итогам одной встречи. В 2019 году победителем ЛЧ стал английский "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию испанского "Реала".