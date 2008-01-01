"Астана" разгромно проиграла "Динамо-Бресту" в матче с 9 голами и вылетела из Лиги чемпионов

У клуба будет еще минимум один матч в еврокубках.

Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 01:51
Казахстанская "Астана" проиграла белорусскому "Динамо-Бресту" в первом раунде и вылетела из Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Победитель пары определялся по итогам одной игры в Бресте. В ней со счетом 6:3 победило "Динамо-Брест". 

Ключевой в матче стала середина первого тайма, когда в ворота голкипера "Астаны" Дмитрия Непогодова влетело три гола за шесть минут. На 16-й и 22-й минутах забил экс-форвард "Тобола" и карагандинского "Шахтера", уроженец Казахстана Михаил Гордейчук, а на 17-й - защитник Кирилл Печенин

До неприличного "Динамо-Брест" довел счет на 37-й минуте - отличился Павел Седько. До перерыва "Астана" смогла отыграть один гол - его автором стал хорватский хавбек Марин Томасов на 45-й минуте. 

Второй тайм получился менее результативным. На 53-й минуте "Астана" усилиями румынского полузащитника Дорина Ротариу сократила отставание до двух голов, но все надежды на камбэк лишил сенегальский форвард Абдулай Диалло на 55-й. 

В самой концовке матча ситуация повторила. На 88-й минуте у "Астаны" забил Абзал Бейсебеков, но на 90-й Диалло оформил дубль и установил окончательный счет. 

Для "Астаны" прошедший матч стал первым официальным за пять месяцев. Команда не играла с середины марта, когда был приостановлен чемпионат Казахстана. 

Теперь "Астана" переход в Лигу Европы, где будет играть по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября. 

Следующий соперник "Динамо-Бреста" определится в ночь с 19 на 20 августа - в 00:00 по времени Нур-Султана валийский "Коннас-Ки" примет боснийский "Сараево". Матчи второго раунда состоятся 25 августа. 
Метки:
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 01:51
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