Марин Томасов стал автором первого гола "Астаны" в Лиге чемпионов

Завершился первый тайм.

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Сегодня 00:46
Казахстанская "Астана" встречается с белорусским "Динамо-Брестом" в первом раунде Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

После первого тайма игры в Бресте со счетом 4:1 ведут хозяева. У "Динамо-Бреста" на 16-й и 22-й минутах забил экс-форвард "Тобола" и дубля карагандинского "Шахтера" Михаил Гордейчук, на 17-й - Кирилл Печенин, а на 37-й - Павел Седько. На это "Астана" ответила голом хорватского полузащитника Марина Томасова на 45-й. 

Прямая трансляция матча "Динамо-Брест" - "Астана"

Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.

Победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
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Сегодня 00:46
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