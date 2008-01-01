Марин Томасов стал автором первого гола "Астаны" в Лиге чемпионов

Казахстанская "Астана
" встречается с белорусским "Динамо-Брестом
" в первом раунде Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
После первого тайма игры в Бресте со счетом 4:1 ведут хозяева. У "Динамо-Бреста" на 16-й и 22-й минутах забил экс-форвард "Тобола" и дубля карагандинского "Шахтера" Михаил Гордейчук
, на 17-й - Кирилл Печенин
, а на 37-й - Павел Седько
. На это "Астана" ответила голом хорватского полузащитника Марина Томасова на 45-й.
Прямая трансляция матча "Динамо-Брест" - "Астана"
Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.
Победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".