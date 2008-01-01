"Астана" пропустила три гола за шесть минут в матче Лиги чемпионов

Чемпион Казахстана играет в гостях.

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Сегодня 00:25
Казахстанская "Астана" встречается с белорусским "Динамо-Брестом" в первом раунде Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходит в Бресте, со счетом 3:0 ведут хозяева, которые провели три гола за шесть минут. На 16-й и 22-й минутах забил экс-форвард "Тобола" и дубля карагандинского "Шахтера" Михаил Гордейчук, а 17-й - Кирилл Печенин

Прямая трансляция матча "Динамо-Брест" - "Астана"

Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.

Победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 00:25
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