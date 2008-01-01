"Астана" пропустила три гола за шесть минут в матче Лиги чемпионов

Казахстанская "Астана
" встречается с белорусским "Динамо-Брестом
" в первом раунде Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра проходит в Бресте, со счетом 3:0 ведут хозяева, которые провели три гола за шесть минут. На 16-й и 22-й минутах забил экс-форвард "Тобола" и дубля карагандинского "Шахтера" Михаил Гордейчук
, а 17-й - Кирилл Печенин
.
Прямая трансляция матча "Динамо-Брест" - "Астана"
Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.
Победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".