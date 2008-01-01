"Астана" сделала вынужденную замену в стартовом составе в матче Лиги чемпионов

Тренерский штаб "" сделал вынужденную замену в стартовом составе на матч с белорусским "" в первом раундеНа разминке перед игрой сербский защитникполучил травму - вместо него вышел казахстанецСтартовый состав "Астаны": Непогодов, Перцух, Шимунович, Радакович, Шомко (капитан), Маевский, Эбонг, Бейсебеков, Щеткин, Томасов и Сотириу.Игра проходит в Бресте, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет. Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.