"Астана" сделала вынужденную замену в стартовом составе в матче Лиги чемпионов

Тренерский штаб "Астаны
" сделал вынужденную замену в стартовом составе на матч с белорусским "Динамо-Брестом
" в первом раунде Лиги чемпионов
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На разминке перед игрой сербский защитник Антонио Рукавина
получил травму - вместо него вышел казахстанец Юрий Перцух
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Стартовый состав "Астаны": Непогодов, Перцух, Шимунович, Радакович, Шомко (капитан), Маевский, Эбонг, Бейсебеков, Щеткин, Томасов и Сотириу.
Игра проходит в Бресте, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь
. Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.