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"Астана" сделала вынужденную замену в стартовом составе в матче Лиги чемпионов

Вместо легионера вышел казахстанец.

"Астана" сделала вынужденную замену в стартовом составе в матче Лиги чемпионов
Юрий Перцух. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Тренерский штаб "Астаны" сделал вынужденную замену в стартовом составе на матч с белорусским "Динамо-Брестом" в первом раунде Лиги чемпионов. 

На разминке перед игрой сербский защитник Антонио Рукавина получил травму - вместо него вышел казахстанец Юрий Перцух.

Стартовый состав "Астаны": Непогодов, Перцух, Шимунович, Радакович, Шомко (капитан), Маевский, Эбонг, Бейсебеков, Щеткин, Томасов и Сотириу.

Игра проходит в Бресте, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь. Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.

 

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов Наши в еврокубках Беларусь Футбол

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