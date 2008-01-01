"Астана" объявила стартовый состав на матч Лиги чемпионов

Эрич остался в запасе.

Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 22:39
Главный тренер "Астаны" Михал Билек назвал стартовый состав на матч с белорусским "Динамо-Брестом" в первом раунде Лиги чемпионов. 

Игра пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь

В стартовый состав "Астаны" попал сербский новичок Урош Радакович, а вот голкипер Ненад Эрич начнет игру на скамейке запасных. 

Стартовый состав "Астаны": Непогодов, Рукавина, Шимунович, Радакович, Шомко (капитан), Маевский, Эбонг, Бейсебеков, Щеткин, Томасов и Сотириу. 

Запасные: Ненад Эрич, Евгений Постников, Дорин Ротариу, Рунар Сигурьонссон, Тигран Барсегян, Юрий Перцух, Дидар Жалмукан.

Прямая трансляция матча "Динам-Брест" - "Астана"

Стартовый состав "Динамо-Брест": Игнатович, Хачериди, Кики, Печенин, Юзепчук, Кисляк, Тэкло, Диалло, Милевский, Гордейчук. 

Запасные: Третяк, Быков, Кривец. Витус, Веретело, Павловец, Савицкий.

Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти. 

Во втором раунде ЛЧ победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 22:39
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