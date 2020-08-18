"Астана" объявила стартовый состав на матч Лиги чемпионов

Главный тренер "Астаны
" Михал Билек
назвал стартовый состав на матч с белорусским "Динамо-Брестом
" в первом раунде Лиги чемпионов
.
Игра пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется
в 00:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь
.
В стартовый состав "Астаны" попал сербский новичок Урош Радакович
, а вот голкипер Ненад Эрич
начнет игру на скамейке запасных.
Стартовый состав "Астаны"
: Непогодов, Рукавина, Шимунович, Радакович, Шомко (капитан), Маевский, Эбонг, Бейсебеков, Щеткин, Томасов и Сотириу.
Запасные
: Ненад Эрич, Евгений Постников, Дорин Ротариу, Рунар Сигурьонссон, Тигран Барсегян, Юрий Перцух, Дидар Жалмукан.
Прямая трансляция матча "Динам-Брест" - "Астана"
Стартовый состав "Динамо-Брест"
: Игнатович, Хачериди, Кики, Печенин, Юзепчук, Кисляк, Тэкло, Диалло, Милевский, Гордейчук.
Запасные
: Третяк, Быков, Кривец. Витус, Веретело, Павловец, Савицкий.
Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.
Во втором раунде ЛЧ победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится
с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
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