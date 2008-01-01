"Барселона" нашла еще одного виновного в вылете из Лиги чемпионов

Ранее клуб уволил тренера.

Эрик Абидаль. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Вчера 23:32
Испанская "Барселона" объявила об уходе спортивного директора Эрика Абидаля. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. 

40-летний Абидаль работал в "Барсе" с 2018 года. В качестве футболиста француз выступал за каталонский клуб с 2007-го по 2013-й. 

"Клуб  хотел бы поблагодарить Эрика Абидаля за его профессионализм, преданность делу, самоотверженность и позитивный характер его отношений со всеми членами семьи "сине-гранатовых", - говорится в сообщении.

Ранее "Барса" уволила главного тренера Кики Сетьена. В последнем матче сезона клуб проиграл "Баварии" со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов. В чемпионате Испании каталонцы заняли второе место, уступив "Реалу", в Кубке вылетели в 1/4 финала от "Атлетика". 

После разгрома от "Баварии" защитник Жерар Пике потребовал от клуба перемен, а президент Жозеп Бартомеу сообщил, что уже принял несколько решений. Через несколько дней стало известно о планах "Барсы" провести реструктуризацию в клубе. 
Метки:
Барселона Бавария Лига чемпионов
Футбол Лига чемпионов
0
Вчера 23:32
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