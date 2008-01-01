"Барселона" нашла еще одного виновного в вылете из Лиги чемпионов

Испанская "Барселона
" объявила
об уходе спортивного директора Эрика Абидаля
. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
40-летний Абидаль работал в "Барсе" с 2018 года. В качестве футболиста француз выступал за каталонский клуб с 2007-го по 2013-й.
"Клуб хотел бы поблагодарить Эрика Абидаля за его профессионализм, преданность делу, самоотверженность и позитивный характер его отношений со всеми членами семьи "сине-гранатовых", - говорится в сообщении.
Ранее "Барса" уволила
главного тренера Кики Сетьена
. В последнем матче сезона клуб проиграл
"Баварии" со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов. В чемпионате Испании каталонцы заняли второе место, уступив "Реалу", в Кубке вылетели в 1/4 финала от "Атлетика".
После разгрома от "Баварии" защитник Жерар Пике потребовал
от клуба перемен, а президент Жозеп Бартомеу сообщил
, что уже принял несколько решений. Через несколько дней стало известно
о планах "Барсы" провести реструктуризацию в клубе.