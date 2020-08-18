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Экс-игрок молодежной сборной Казахстана из чемпионата Беларуси разобрал соперника "Астаны" в Лиге чемпионов

Он играл против нынешнего соперника чемпионов Казахстана.

Экс-игрок молодежной сборной Казахстана из чемпионата Беларуси разобрал соперника "Астаны" в Лиге чемпионов
Максим Грек. Фото: ФК "Белшина"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Бывший защитник молодежной сборной Казахстана Максим Грек в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил шансы "Астаны" и белорусского "Динамо-Брест" в первом раунде Лиги чемпионов. Футболист "Белшины" из Бобруйска в мае текущего года отыграл весь матч против брестчан в рамках чемпионата.

- Максим, вы хорошо знаете силу чемпионов Беларуси. Как думаете, в чем преимущества и недостатки у обеих команд?
- "Динамо-Брест" - сильная команда, которая заслуженно стала чемпионом страны. Летом они усилились качественными исполнителями - перешли лидеры некоторых белорусских команд. Большой плюс - это то, что у нас идет чемпионат, поэтому футболисты "Динамо" будут находиться в игровом тонусе, в отличие от казахстанских футболистов. Как бы то ни было, это немаловажный фактор.

У "Динамо-Бреста" одни из лучших болельщиков в Беларуси, которые сопровождают их по всей стране. Тот факт, что игра будет проходить без зрителей - уже плюс для "Астаны", несмотря на то, что она играет на выезде. Возможно вокруг стадиона будут болельщики "Динамо", но в этом я не уверен.

- Как оцените шансы и "Динамо", и "Астаны"?
- На стороне "Астаны" - качественные исполнители и еврокубковый опыт. Но их минус очевиден всем - отсутствие игровой практики. Для "Бреста" это плюс. Поэтому шансы практически равные. Тем более, что "Астана", как я понял, заранее прилетела в Беларусь и не будет испытывать проблем с акклиматизацией и временем. Они успеют подготовиться к игре, находясь в местных условиях несколько дней.

Честно, предсказать фаворита сложно. Ну, может быть - 55 на 45 в пользу "Астаны". Хотя, непонятно, в каком они сейчас находятся состоянии. Но все же небольшое предпочтение отдам именно гостям.

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- Вы играли против "Динамо-Бреста" в чемпионате. Что-то интересное в игре этой команды заметили?
- Они играют от обороны и хороши в контратаках. Впереди рассчитывают на индивидуальные действия своих футболистов. В особенности это касается Артема Милевского.

- Когда вы выходили против них на поле, не казалось ли вам, что "Динамо-Брест" - это топ-уровень? Все-таки речь идет о действующем чемпионе.
- С БАТЭ и солигорским "Шахтером" это чувствовалось сильней.

- Много говорят о том, что "Астана" планирует играть в пять защитников. "Динамо-Брест" способно играть первым номером?
- Маловероятно. Отдадут мяч, скорее всего, и будут ждать своего момента. Даже если "Астана" будет играть в пять защитников, то это не значит, что гости будут в основном обороняться. Возможно нас ждет не очень интересная игра - до гола.

Отмечу еще, что "Динамо-Брест" в основном играет "на столба" - на нападающего, а затем от него следует сброс мяча. Зачастую атаки строят подобным образом. Практически не играют комбинациями через центр. У них активные крайние защитники. Можно выделить Кирилла Печенина, который создает моменты. Он был травмирован в первой половине сезона, а сейчас прибавил.

Прямая трансляция первого матча "Астаны" в Лиге чемпионов

В текущем сезоне чемпионата Беларуси 27-летний Грек сыграл за "Белшину" 10 матчей. В прошлом году он выступал за латвийский "Даугавпилс", в составе которого провел 15 игр. Карьеру уроженец Молдовы начинал в России, перейдя в подмосковные "Химки". Затем Грек переехал в Казахстан и стал выступать за молодежную сборную. На его счету две игры в квалификации чемпионата Европы-2015.

Также Грек сыграл несколько матчей на Кубке Содружества в 2014 году. В 2013 году выступал за "Ордабасы". Также Максим Грек играл за столичный "Байтерек" в первой лиге.

Матч "Динамо-Брест" - "Астана" пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Исход противостояния определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.

 

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов Наши в еврокубках Беларусь Сборная РК по футболу Милевский Артем Ордабасы ФК Футбол

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