"Астана" дозаявила шестерых футболистов на Лигу чемпионов

Команда Билека стартует в турнире 18 августа.

Фото: ФК "Астана"
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Сегодня 15:26
"Астана" дозаявила шестерых футболистов на розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В заявку столичного клуба вошли защитники Самат Мажит и Алим Кайырлы, полузащитники Санжар Шураханов, Мейрамбек Калмырза и Алихан Умбеталиев, а также нападающий Даниил Пичкарев.

Команда Михала Билека стартует в турнире с первого квалификационного раунда. В ночь с 18 на 19 августа "Астана" сыграет на выезде против "Динамо-Брест".

Заявка "Астаны" на ЛЧ:

вратари: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов;

защитники: Антонио Рукавина, Урош Радакович, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Юрий Логвиненко, Жарко Томашевич, Евгений Постников;

полузащитники: Африд Макс Эбонг Нгоме, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Иван Маевский, Юрий Перцух, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Дидар Жалмукан, Дмитрий Шомко;

нападающие: Дорин Ротариу, Тигран Барсегян, Пиерос Сотириу, Станислав Басманов, Алексей Щеткин, Рамазан Каримов.
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 15:26
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