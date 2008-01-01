"Пока они не блещут". Экс-главный тренер сборной Казахстана высказался о первом матче "Астаны" в Лиге чемпионов

"Астана", несмотря на отсутствие игровой практики, может пройти дальше в квалификации Лиги чемпионов, выразил надежду экс-главный тренер сборной Казахстана и клубов КПЛ Вахид Масудов. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он отметил, что пауза, вызванная пандемией коронавируса, сказалась на командах.



"В каком состоянии команды подойдут к матчу? Насколько я слышал, в "Динамо-Брест" тоже были случаи заболевания. Начали они неплохо в чемпионате Беларуси, но потом сдали. Не знаю, по каким причинам так произошло, пандемия, болезнь в команде или еще что-то? Но пока они тоже не блещут.



Мне очень жаль, что у "Астаны" было не очень хорошее состояние. Будем надеяться, что они пройдут дальше. В последних товарищеских матчах "Астана" не очень ярко играла. Я думаю, что пауза из-за пандемии довольно прилично сказалась на командах".



Прямая трансляция первого матча "Астаны" в Лиге чемпионов



Напомним, матч в Бресте между чемпионами Беларуси и Казахстана начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Победитель определится по итогам одной встречи, а в случае ничьей будет назначено дополнительное время и серия пенальти.



Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".