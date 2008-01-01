Казахстанский тренер из чемпионата Беларуси назвал главное преимущество соперника "Астаны" по Лиге чемпионов

Казахстанский специалист Андрей Ферапонтов
, работающий в белорусском "Рухе", поделился ожиданиями от предстоящего матча "Астаны"
против "Динамо-Брест"
в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
. Его слова приводит "Прессбол
".
- Для кого из соперников лучше, что предстоит одна встреча, а не две?
- Для "Динамо" игра на своем поле без ответного матча станет некоторым преимуществом. Во-первых, нет долгого перелета и смены часовых поясов. Во-вторых, дома "Астана" играет на искусственном газоне, что создает сложности соперникам. Примером тому стал прошлогодний матч БАТЭ в Казахстане. Но то, что встреча пройдет без болельщиков, несколько уравнивает шансы команд.
- Исходя из общей диспозиции, кто фаворит?
- В связи со сложившейся ситуацией его назвать сложно. Но определенное преимущество и больше шансов у "Динамо".
Напомним, матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель определится по итогам одного матча, а в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.
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