Лория назвал фактор в пользу "Астаны" в матче с "Динамо-Брест" в Лиге чемпионов

Алишер Абдулин

Бывший капитан и вратарь сборной Казахстана Давид Лория считает, что трудно назвать фаворита в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо-Брест" и "Астаной". В комментарии корреспонденту Vesti.kz он назвал факторы, которые могут стать решающими в пользу чемпиона Казахстана.



"Прогнозировать кто будет фаворитом сложно, потому что реальную силу "Динамо" мы не знаем, но отсутствие практики - это конечно минус для наших ребят.



Но у "Астаны" есть большой опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы, поэтому верю в положительный результат", - сказал Лория.



Прямая трансляция первого матча "Астаны" в Лиге чемпионов



Матч в Бресте начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель определится по итогам одной игры, а в случае ничьей будет назначено дополнительное время и серия пенальти.



Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".