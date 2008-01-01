Прямая трансляция первого матча "Астаны" в Лиге чемпионов

В ночь с 18 на 19 августа "Астана"
проведет матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Команда Михала Билека
сыграет на выезде с белорусским клубом "Динамо-Брест"
. Начало матча - в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель определится по итогам одного матча, а в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.
В прямом эфире встречу покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".