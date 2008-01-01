Прямая трансляция первого матча "Астаны" в Лиге чемпионов

Команда Билека сыграет на выезде.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 11:44
В ночь с 18 на 19 августа "Астана" проведет матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Михала Билека сыграет на выезде с белорусским клубом "Динамо-Брест". Начало матча - в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель определится по итогам одного матча, а в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.

В прямом эфире встречу покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
Метки:
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Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 11:44
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