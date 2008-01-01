"В случае неудачи болельщики не будут слушать никаких объяснений". Алиев - о старте "Астаны" в ЛЧ

В случае неудачи "Астаны" в Лиге чемпионов против "Динамо-Брест" будет трудно найти оправдание, считает бывший казахстанский футболист и экс-главный тренер "Кызыл-Жар СК" Али Алиев. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он рассказал, за счет чего столичный клуб может пройти чемпиона Беларуси.



"Я сильно переживаю за то, что в последнее время происходило в "Астане" - это и болезни футболистов, и отъезд игроков, потом их возвращение, а также травмы. Это все не может пройти бесследно.



Я очень надеюсь на профессиональные навыки Михала Билека, на то, что он сможет подвести команду к золотой середине и выступить достойно. Он должен понимать, что долгие годы "Астана" устанавливала эмбарго на чемпионство и приучила всех к участию в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Потолок поднят очень высоко.



К сожалению, такова судьба Билека - он принял команду в это время. Болельщики в случае неудачи не будут слушать никаких причин и объяснений. Все-таки, если остаться без Лиги Европы или Лиги чемпионов, то это плохо скажется на моральном состоянии.



Однозначно, на бумаге у "Динамо-Бреста" больше плюсов перед "Астаной". Но я всегда говорил: все состоит из одной игры - вы видели, как в Лиге чемпионов соперники настраиваются. Тот же "Лион" вышел на матч с "Манчестер Сити" и победил, но если бы это было две игры, я думаю, что "Сити" в ответном матче обеспечил себе успех.



Плюсов на бумаге больше у "Динамо", однако я думаю, что "Астана" должна включить все свои резервы, морально-волевые качества и плюс команда - превосходный кубковый боец, ранее в еврокубках они обыгрывали многие клубы "на флажке". Это их закалило. Надо пожелать удачи "Астане", чтобы не было травм и сопутствовал фарт", - заявил Алиев.



Прямая трансляция первого матча "Астаны" в Лиге чемпионов



Казахстанский клуб сыграет на выезде. Матч в Бресте начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель определится по итогам одной встречи, а в случае ничьей будет назначено дополнительное время и серия пенальти.



Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".