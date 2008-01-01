Экс-защитник "Астаны" из сборной Беларуси сделал прогноз на матч Лиги чемпионов с "Динамо-Брест"

Игрок рассказал, за кого будет болеть.

Игорь Шитов. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 09:41
Защитник минского "Динамо" Игорь Шитов сделал прогноз на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо-Брестом" и его бывшим клубом "Астаной". Его слова приводит "Прессбол".

"Конечно, буду болеть за "Астану", в которой осталось много друзей. Хочется, чтобы она порадовала победой преданных болельщиков. Хотя предполагаю, сделать это окажется крайне тяжело. Интрига будет закручена до предела: 1:1 в основное и дополнительное время, но гости вырвут победу в серии пенальти", - сказал Шитов.

Матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.
 
За "Астану" Шитов выступал в 2016-2018 годах. Во всех турнирах за клуб он провел 67 матчей, в которых забил один гол и сделал шесть передач. Белорус дважды выигрывал чемпионат Казахстана, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды играл в групповом раунде Лиги Европы.
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 09:41
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