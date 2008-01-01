Шомко поделился ожиданиями от старта "Астаны" в Лиге чемпионов

Высказался он и про соперника.

Дмитрий Шомко. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Вчера 23:58
Защитник "Астаны" Дмитрий Шомко в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от встречи с белорусским "Динамо-Брестом" в первом раунде Лиги чемпионов.

Накануне игры команда провела тренировку на стадионе "Брестский". 

"Всегда очень приятно приезжать в Беларусь, здесь очень гостеприимный народ! "Динамо" - очень хорошая команда, укомплектована во всех линиях. Мы готовы выложиться на 100 процентов, отдадим все силы, чтобы пройти дальше", - сказал Шомко. 

Накануне прошла пресс-конференция главных тренеров: Михал Билек назвал главное преимущество соперников, а его коллега Сергей Ковальчук из "Динамо-Бреста" оценил шансы на победу. 

Матч "Динамо-Брест" - "Астана" пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Исход противостояния определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти. 

Во втором раунде ЛЧ победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".

Метки:
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Футбол Лига чемпионов
0
Вчера 23:58
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