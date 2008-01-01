"Астана" провела тренировку в Беларуси перед матчем Лиги чемпионов

Команды выявят победителя пары в одной игре.

Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 22:38
Футболисты "Астаны" провели тренировку перед матчем с белорусским "Динамо-Брестом" в первом раунде Лиги чемпионов. 

Игра пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти. 













Фото: ФК "Астана" 

Накануне прошла пресс-конференция главных тренеров: Михал Билек назвал главное преимущество соперников, а его коллега Сергей Ковальчук из "Динамо-Бреста" оценил шансы на победу. 

Во втором раунде ЛЧ победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
Метки:
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 22:38
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