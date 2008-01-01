"Астана" провела тренировку в Беларуси перед матчем Лиги чемпионов

Футболисты "Астаны
" провели тренировку перед матчем с белорусским "Динамо-Брестом
" в первом раунде Лиги чемпионов
.
Игра пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется
в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.
Фото: ФК "Астана"
Накануне прошла пресс-конференция главных тренеров: Михал Билек назвал
главное преимущество соперников, а его коллега Сергей Ковальчук
из "Динамо-Бреста" оценил
шансы на победу.
Во втором раунде ЛЧ победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится
с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".