Тренер "Динамо-Бреста" оценил шансы "Астаны" на победу в матче Лиги чемпионов

Он отметил опыт чемпиона Казахстана в еврокубках.

Сергей Ковальчук. Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 21:58
Главный тренер белорусского "Динамо-Бреста" Сергей Ковальчук поделился ожиданиями от игры с "Астаной" в первом раунде Лиги чемпионов.

"Мы с нетерпением ждем игры с чемпионом Казахстана. "Астана" - очень серьезный соперник, обладающий еврокубковым опытом. Но судьба этого противостояния решиться в одной игре. Мы играем дома, к сожалению, без болельщиков, но мы сделаем все возможное для того, чтобы пройти дальше. Оцениваю шансы команд на проход дальше 50 на 50", - цитирует Ковальчука официальный сайт "Астаны". 

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Матч "Динамо-Брест" - "Астана" пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Исход противостояния определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти. 

Во втором раунде ЛЧ победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 21:58
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