"Астана" прибыла в Брест на матч Лиги чемпионов

Футболисты и тренерский штаб "Астаны"
прилетели в Брест (Беларусь), где им предстоит провести матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
против "Динамо-Брест"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет
телеканал QazSport.
В составе чемпиона Казахстана на этот матч отправились два футболиста сборной Беларуси - Макс Эбонг и Иван Маевский.
⠀
Полностью состав "Астаны" выглядит так:
Вратари:
Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов;
Защитники:
Антонио Рукавина, Урош Радакович, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Юрий Логвиненко, Жарко Томашевич, Евгений Постников;
Полузащитники:
Макс Эбонг, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Иван Маевский, Юрий Перцух, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Дидар Жалмукан;
Нападающие:
Дорин Ротариу, Тигран Барсегян, Пиерос Сотириу, Станислав Басманов, Алексей Щеткин, Рамазан Каримов.
Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.
Во втором квалификационном раунде ЛЧ победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".