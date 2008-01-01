"Астана" прибыла в Брест на матч Лиги чемпионов

Игра пройдет 18 августа.

Фото: ФК "Астана"
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Сегодня 07:28
Футболисты и тренерский штаб "Астаны" прилетели в Брест (Беларусь), где им предстоит провести матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо-Брест", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.

В составе чемпиона Казахстана на этот матч отправились два футболиста сборной Беларуси - Макс Эбонг и Иван Маевский.

Полностью состав "Астаны" выглядит так:
Вратари: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов;
Защитники: Антонио Рукавина, Урош Радакович, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Юрий Логвиненко, Жарко Томашевич, Евгений Постников;
Полузащитники: Макс Эбонг, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Иван Маевский, Юрий Перцух, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Дидар Жалмукан;
Нападающие: Дорин Ротариу, Тигран Барсегян, Пиерос Сотириу, Станислав Басманов, Алексей Щеткин, Рамазан Каримов.

Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.

Во втором квалификационном раунде ЛЧ победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".

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Сегодня 07:28
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