Матч "Астаны" в Лиге чемпионов покажут в Казахстане в прямом эфире

Победитель пары определится по итогам одной игры.

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Сегодня 18:46
Телеканал QazSport покажет в прямом эфире матч первого раунда Лиги чемпионов между "Астаной" и белорусским "Динамо-Брест", сообщает KazFootball.kz

Игра пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти. 

Накануне "Астана" вылетела в Беларусь, где продолжаются массовые протесты. Митингующие не согласны с результатами выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года. 

Во втором раунде ЛЧ победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".


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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 18:46
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