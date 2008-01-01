Матч "Астаны" в Лиге чемпионов покажут в Казахстане в прямом эфире

Телеканал QazSport покажет в прямом эфире матч первого раунда Лиги чемпионов
между "Астаной
" и белорусским "Динамо-Брест
", сообщает KazFootball.kz
.
Игра пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется
в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.
Накануне "Астана" вылетела
в Беларусь, где продолжаются массовые протесты. Митингующие не согласны с результатами выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко
, занимающий пост с 1994 года.
Во втором раунде ЛЧ победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится
с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".