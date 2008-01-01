"Астана" вылетела в охваченную митингами Беларусь на матч Лиги чемпионов

Футболисты "Астаны" сегодня, 16 августа, отправились в Беларусь на матч первого раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда вылетела в Брест чартерным рейсом из Алматы.

В ночь с 18 на 19 августа команде предстоит провести матч против местного "Динамо". Матч начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. Во втором раунде победитель встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".

Напомним, Беларуси в эти дни по всей стране проходят массовые протесты. Митингующие не согласны с результатами выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года.