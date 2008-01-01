"Однажды мы пробьемся в полуфинал". Гвардиола прокомментировал поражение "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" когда-нибудь сможет пробиться в полуфинал футбольной Лиги чемпионов, выразил надежду главный тренер Хосеп Гвардиола после поражения от французского "Лиона" в 1/4 финала турнира, передает РИА Новости.

Английский клуб проиграл со счетом 1:3 и вылетел из турнира. Гвардиола, как главный тренер "Манчестер Сити", участвовал в четырех розыгрышах главного еврокубкового турнира и ни разу не дошел до полуфинала.

"Однажды мы пробьемся в полуфинал. В первые 20-25 минут мы с трудом находили свободные зоны для атак. Второй тайм сыграли получше.

Меня не покидает чувство, что мы были лучше соперника, но в этом турнире нужно играть идеально. Мы многое сделали хорошо, но этого оказалось недостаточно. В ключевые моменты мы допустили ошибки в штрафных.

Мы должны поддержать игроков, когда они вернутся в клуб. Мы должны однажды пробить этот барьер. Команда заслужила это за последние годы. Возможно, однажды мы все же добьемся этого", - сказал Гвардиола.

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов