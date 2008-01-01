Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов
завершились все матчи 1/4 финала, передает корреспондент Vesti.kz
.
В полуфинал прошли "Бавария
" и "РБ Лейпциг
" из Германии и французские ПСЖ
и "Лион
", а завершили выступление испанские "Барселона
" и "Атлетико
", итальянская "Аталанта
" и английский "Манчестер Сити".
В 1/4 финала "Лион" выбил
"Сити" - 3:1, "Бавария" разгромила
"Барселону" - 8:2, "РБ Лейпциг" победил
"Атлетико" - 2:1, а ПСЖ обыграл
"Аталанту" - 2:1. Из-за пандемии коронавируса турнир с этой стадии проходит в португальском Лиссабоне, а победители пар определяются по итогам одной встречи.
В 1/2 финала в ночь с 18 на 19 августа ПСЖ встретится с "РБ Лейпцигом", а в ночь с 19 на 20 августа "Бавария" сыграет с "Лионом". Обе встречи начнутся в 01:00 по времени Нур-Султана.
Финал ЛЧ состоится в ночь с 23 на 24 августа и также стартует в 01:00. В прошлом сезоне турнир выиграл английский "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала".