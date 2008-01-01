Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

Турнир проходит в Лиссабоне.

Матч "Барселона" - "Бавария". Фото: Reuters©
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Сегодня 02:56
В Лиге чемпионов завершились все матчи 1/4 финала, передает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинал прошли "Бавария" и "РБ Лейпциг" из Германии и французские ПСЖ и "Лион", а завершили выступление испанские "Барселона" и "Атлетико", итальянская "Аталанта" и английский "Манчестер Сити". 

В 1/4 финала "Лион" выбил "Сити" - 3:1, "Бавария" разгромила "Барселону" - 8:2, "РБ Лейпциг" победил "Атлетико" - 2:1, а ПСЖ обыграл "Аталанту" - 2:1. Из-за пандемии коронавируса турнир с этой стадии проходит в португальском Лиссабоне, а победители пар определяются по итогам одной встречи.  

В 1/2 финала в ночь с 18 на 19 августа ПСЖ встретится с "РБ Лейпцигом", а в ночь с 19 на 20 августа "Бавария" сыграет с "Лионом". Обе встречи начнутся в 01:00 по времени Нур-Султана. 

Финал ЛЧ состоится в ночь с 23 на 24 августа и также стартует в 01:00. В прошлом сезоне турнир выиграл английский "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала".
Метки:
Лига чемпионов Бавария РБ Лейпциг ПСЖ Барселона Атлетико Мадрид Манчестер Сити
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 02:56
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