"Лион" после удачной замены победил "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В матче случился дубль.

Футболисты "Лион". Фото: Reuters©
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Сегодня 02:54
Французский "Лион" победил английский "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Игра на стадионе "Жозе Алваладе" в португальском Лиссабоне завершилась со счетом 3:1. На 24-й минуте Максвелл Корне вывел "Лион" вперед, но на 69-й "Сити" ответил голом Кевина де Брюйне, однако французский клуб затем сделал удачную замену: Мусса Дембеле появился на поле на 75-й минуте и успел оформить дубль, забив на 79-й и 87-й. 



В полуфинале соперником "Лиона" станет немецкая "Бавария", которая со счетом 8:2 разгромила испанскую "Барселону" и обновила свой рекорд по голам в ЛЧ. Игра пройдет в ночь с 19 на 20 августа и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. 

Ранее определилась первая полуфинальная пара ЛЧ - в ней в ночь с 18 на 19 августа в 01:00 встретятся "РБ Лейпциг" и ПСЖ. В 1/4 финала немецкий клуб со счетом 2:1 обыграл испанский "Атлетико", а чемпион Франции победил итальянскую "Аталанту" - 2:1, забив на 90-й и 93-й минутах. 

Финал ЛЧ состоится в ночь с 23 на 24 августа. Начиная с 1/4 финала турнир проходит в Лиссабоне. 

Напомним, что в 2019 году победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала".
Метки:
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Сегодня 02:54
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