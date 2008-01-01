"Лион" после удачной замены победил "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Французский "Лион
" победил английский "Манчестер Сити
" в четвертьфинале Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра на стадионе "Жозе Алваладе" в португальском Лиссабоне завершилась со счетом 3:1. На 24-й минуте Максвелл Корне
вывел "Лион" вперед, но на 69-й "Сити" ответил голом Кевина де Брюйне
, однако французский клуб затем сделал удачную замену: Мусса Дембеле
появился на поле на 75-й минуте и успел оформить дубль, забив на 79-й и 87-й.
В полуфинале соперником "Лиона" станет немецкая "Бавария
", которая со счетом 8:2 разгромила
испанскую "Барселону
" и обновила
свой рекорд по голам в ЛЧ. Игра пройдет в ночь с 19 на 20 августа и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.
Ранее определилась первая полуфинальная пара ЛЧ - в ней в ночь с 18 на 19 августа в 01:00 встретятся "РБ Лейпциг
" и ПСЖ
. В 1/4 финала немецкий клуб со счетом 2:1 обыграл
испанский "Атлетико
", а чемпион Франции победил
итальянскую "Аталанту" - 2:1, забив на 90-й и 93-й минутах.
Финал ЛЧ состоится в ночь с 23 на 24 августа. Начиная с 1/4 финала турнир проходит в Лиссабоне.
Напомним, что в 2019 году победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала".