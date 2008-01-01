Тренеру "Барселоны" поставили единицу за разгром 2:8 от "Баварии" в Лиге чемпионов

Остальные футболисты команды получили оценки "два" и "три".

Кике Сетьен. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Вчера 23:23
Издание L’Equipe выставило оценки игрокам и тренерам после матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Баварией" (2:8).

Лишь один игрок каталонской команды получил оценку выше трех по десятибалльной шкале - Луис Суарес. У форварда, забившего гол в ворота мюнхенцев, - четыре. Остальные футболисты команды получили оценки "два" и "три".

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Работа главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена была оценена хуже всего - единица. Журналист Мохаммед Али отмечает, что впервые в истории L’Equipe поставил низший балл тренеру.



Ранее сообщалось, что Сетьен в ближайшее время будет уволен. 61-летний специалист возглавил "Барселону" в январе 2020 года.

Основным претендентом на пост главного тренера каталонского клуба называется аргентинец Маурисио Почеттино, ранее работавший в лондонском "Тоттенхэме".
Метки:
Барселона Бавария Лига чемпионов
Футбол Лига чемпионов
0
Вчера 23:23
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