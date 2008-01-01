Соперник "Астаны" по Лиге чемпионов придумал способ заполнить трибуны болельщиками

Белорусское "Динамо-Брест"
обратилось к болельщикам в преддверии матча с "Астаной"
в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
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"Динамо-Брест" предложило своим фанатам приобрести виртуальные билеты, так как матч пройдет без зрителей. Таким образом, манекен с изображением болельщика окажется на трибуне.
Напомним, матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.
Победитель пары определится по итогам одной игры. В случае ничьей назначат дополнительное время или серию пенальти.
Победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".