Соперник "Астаны" по Лиге чемпионов придумал способ заполнить трибуны болельщиками

Матч пройдет 18 августа в Бресте.

Фото: ФК "Динамо-Брест"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 16:30
Белорусское "Динамо-Брест" обратилось к болельщикам в преддверии матча с "Астаной" в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Динамо-Брест" предложило своим фанатам приобрести виртуальные билеты, так как матч пройдет без зрителей. Таким образом, манекен с изображением болельщика окажется на трибуне.



Напомним, матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

Победитель пары определится по итогам одной игры. В случае ничьей назначат дополнительное время или серию пенальти.

Победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 16:30
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