"Бавария" обновила рекорд по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов

В полуфинале она сыграет с победителем пары "МанСити" - "Лион".

Фото: ФК "Бавария"©
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Сегодня 15:30
"Бавария" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов забила 39 голов, тем самым установив новый клубный рекорд, сообщает Sport24.ru.

Ранее мюнхенский клуб никогда не забивал столько мячей за один сезон Лиги чемпионов. Лучшим показателем было 33 гола в сезоне-2014/15.

Напомним, что в четвертьфинале "Бавария" разгромила "Барселону" со счетом 8:2. В полуфинале представитель Бундеслиги сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион": этот матч пройдет в ночь на 16 августа и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

Ранее определилась первая полуфинальная пара ЛЧ - в ней встретятся "РБ Лейпциг" и ПСЖ. В 1/4 финала немецкий клуб обыграл испанский "Атлетико" - 2:1, а чемпион Франции с аналогичным счетом победил итальянскую "Аталанту".

Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00.
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 15:30
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