"Бавария"
в текущем розыгрыше Лиги чемпионов
забила 39 голов, тем самым установив новый клубный рекорд, сообщает Sport24.ru
.
Ранее мюнхенский клуб никогда не забивал столько мячей за один сезон Лиги чемпионов. Лучшим показателем было 33 гола в сезоне-2014/15.
Напомним, что в четвертьфинале "Бавария" разгромила "Барселону"
со счетом 8:2. В полуфинале представитель Бундеслиги сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион": этот матч пройдет в ночь на 16 августа и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.
Ранее определилась первая полуфинальная пара ЛЧ - в ней встретятся "РБ Лейпциг" и ПСЖ. В 1/4 финала немецкий клуб обыграл
испанский "Атлетико" - 2:1, а чемпион Франции с аналогичным счетом победил
итальянскую "Аталанту".
Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00.