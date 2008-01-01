Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Лион" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Начало - в 01:00.

Фото: bukmekerov.net©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
1
Сегодня 11:05
В ночь с 15 на 16 августа английский "Манчестер Сити" сыграет против французского "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире этот матч покажет QazSport - прямая трансляция в интернете будет доступна на официальном сайте телеканала.

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с "Баварией", которая разгромила "Барселону" - 8:2.

Ранее определилась первая полуфинальная пара ЛЧ - в ней встретятся "РБ Лейпциг" и ПСЖ. В 1/4 финала немецкий клуб обыграл испанский "Атлетико" - 2:1, а чемпион Франции с аналогичным счетом победил итальянскую "Аталанту".

Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00.

Напомним, что в 2019 году победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала".
Метки:
Футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Бавария
Футбол Лига чемпионов
1
Сегодня 11:05
© 2008 - 2020 ТОО «EML»