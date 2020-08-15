Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Лион" в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ночь с 15 на 16 августа английский "Манчестер Сити"
сыграет против французского "Лиона"
в четвертьфинале Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире этот матч покажет QazSport - прямая трансляция в интернете будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Победитель этой пары в полуфинале сыграет с "Баварией"
, которая разгромила "Барселону"
- 8:2.
Ранее определилась первая полуфинальная пара ЛЧ - в ней встретятся "РБ Лейпциг" и ПСЖ. В 1/4 финала немецкий клуб обыграл
испанский "Атлетико" - 2:1, а чемпион Франции с аналогичным счетом победил
итальянскую "Аталанту".
Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00.
Напомним, что в 2019 году победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала".
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