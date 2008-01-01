"Господи, какая "Астана?". В Беларуси высказались о матче "Динамо-Брест" с чемпионом Казахстана в ЛЧ

Автор "ПБ" и проекта "Миг и судьба" Василий Сарычев поделился соображениями накануне матча между "Динамо-Брест"
и "Астаной"
на фоне массовых протестов по всей Беларуси после президентских выборов.
"Для старта в Лиге чемпионов динамовцам выпала "Астана". В другие времена новость стала бы в Бресте темой, но теперь... Господи, какая "Астана", и Лига чемпионов, и темпы выхода "Динамо" из ковида? Так ли значим футбол, когда рядом насилие?
9 августа раскололо нашу жизнь на "до" и "после". До - могли гадать, какой соперник достанется? Что если из карантинной страны? Как строить игру, с учетом того, что во внутреннем чемпионате динамовцы держат темп минут 55-60, а дальше - яма?
Теперь все это ушло на десятый план. Дисквалификация Лаптева, потяжелевший Милевский, сломанный палец Нойока имели значение в прежней жизни, но не тогда, когда на улицах идет другой футбол - черепами. Любое дело можно делать тремя способами: правильно, неправильно и по-военному. Ветер в голове не бывает попутным, и энергичнее всех на дискотеке танцует сын аптекаря...
И все же о предстоящем матче. "Астана" - не худший вариант: казахи застоялись. Соперник сильнее по именам, их суммарная стоимость 22,68 миллиона евро против 9,3 миллиона у "Динамо". Но из-за карантина астанчане пять месяцев не знают турнирных матчей. За столько времени разучишься не то что играть - ходить, и пару недель динамовского простоя на этом фоне выглядят легким насморком.
Преимущество физического тонуса должно стать решающим, но вместо того, чтобы его поддержать, "Динамо" берет отгул. Читаем официальное: "Матч "Динамо" - "Слуцк" перенесен на основании ходатайства брестского футбольного клуба... Данное решение принято с учетом усиленной подготовки футбольного клуба к матчу первого квалификационного раунда Лиги чемпионов".
Все всё понимают. Не надо родиться оракулом, чтобы предсказать этот перенос из боязни любого скопления людей, их речевок и лозунгов - но аргументация! Власть уже имеет то, что имеет, благодаря бетонной уверенности, что "пипл схавает". Футбольный отдел системы продолжает линию партии, бездумно впаривая, что клуб попросил лишить его игровой практики 12 августа, чтобы быть лучше готовым 18-го...
Не дорого ли обходятся эти фигуры умолчания?" - написал Сарычев, чей пост в Facebook опубликовал "Прессбол"
.
Напомним, матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
"Динамо-Брест" - "Астана" должен пройти в Бресте в ночь с 18 на 19 августа. Победитель пары будет определен по итогам одной игры и во втором раунде встретится с сильнейшим противостояния "Коннас-Ки" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина). В случае необходимости будет назначено дополнительное время и серия пенальти.