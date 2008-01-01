Тренер "Барселоны" отреагировал на слова Пике о необходимости перемен в клубе

Каталонцы потерпели болезненное поражение.

Кике Сетьен. Фото: Ла Лига©
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Сегодня 10:00
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился своим мнением относительно крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Думаю, сейчас преждевременно говорить, останусь я в клубе или нет. Это зависит не от меня. Мы должны понять для себя, что для нас важно, и проанализировать вещи, которые привели к этому болезненному поражению.

"Барселона" лишь второй раз пропустила пять или более мячей за матч на европейской арене. В последний раз это произошло в ответной игре 1/4 финала Кубка УЕФА-1975/76 c "Левски". "Барса" проиграла ту встречу 4:5, но победила по сумме двух встреч 8:5.

Я не буду говорить, что нужно клубу. Я здесь всего несколько месяцев. Если Жерар Пике говорит, что клубу нужны перемены, значит, к его словам нужно прислушаться. Мы должны проанализировать наш сезон и принять решения, которые нужны клубу для будущего.

Это очень болезненное поражение. Они забили больше, чем заслужили. Мы хорошо начали, но мощь соперника нас в итоге подавила", - приводит слова тренера сайт УЕФА.

"Мы достигли дна". Пике заговорил о необходимости перемен в "Барселоне" после вылета из Лиги чемпионов

Отметим, что "Барселона" уступила "Баварии" со счетом 2:8.

В полуфинале немецкий клуб встретится с победителем матча "Манчестер Сити" - "Лион", который пройдет в ночь с 15 на 16 августа и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.
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