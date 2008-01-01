Президент "Барселоны" рассказал о принятых решениях после разгромного поражения в Лиге чемпионов

Президент испанской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу
после разгромного поражения от мюнхенской "Баварии"
в четвертьфинале Лиги чемпионов
заявил, что в футбольном клубе уже приняты некоторые решения, и часть из них будет озвучена в понедельник.
"Я приношу свои извинения всем нашим болельщикам. Мне жаль, что мы не были тем клубом, который мы представляем. У нас уже есть некоторые решения, которые приняли, другие примем в течение следующих нескольких дней. Объявления будут со следующей недели, решения нужно будет принимать после того, как все успокоится. Сегодня день для размышлений.
Это ужасный результат для нас. Поздравляю "Баварию", они отлично сыграли и заслужили выход в полуфинал. Нам же только остается извиниться перед нашими фанатами", - приводит слова Бартомеу РИА Новости
со ссылкой на сайт клуба.
Отметим, что "Барселона" проиграла
"Баварии" со счетом 2:8, пропустив восемь голов в одном матче впервые с 1946 года.
В полуфинале немецкий клуб встретится с победителем матча "Манчестер Сити" - "Лион", который пройдет в ночь с 15 на 16 августа и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.