"Бавария" забила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Дублями отметились Мюллер и Коутиньо, арендованный у каталонцев.

Фото: Reuters©
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Сегодня 02:50
Немецкая "Бавария" разгромила испанскую "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Игра на стадионе "Эштадиу да Луш" в португальском Лиссабоне и завершилась со счетом 8:2. В каждом из таймов случилось по пять голов. 

Вперед "Бавария" вышла на четвертой минуте после гола Томаса Мюллера. На седьмой "Барса" сравняла счет - мяч в свои ворота срезал Давид Алаба. Впрочем, еще до перерыва "Бавария" убила интригу: на 22-й минуте Иван Перишич забил второй гол мюнхенцев, на 28-й Серж Гнабри зажег 3:1 на табло, а на 31-й Мюллер оформил дубль. 

Таким же результативным получился и второй тайм. На 57-й минуте Луис Суарес сократил отставание, но на 63-й у "Баварии" отличился Йозуа Киммих, на 82-й - Роберт Левандовски, а затем дубль оформил арендованный у "Барсы" Фелипе Коутиньо: бразилец появился на поле на 75-й минуте и успел забить на 85-й и 89-й. 



В полуфинале "Бавария" встретится с победителем матча между английским "Манчестер Сити" и французским "Лионом", который пройдет в ночь с 15 на 16 августа и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. 

Ранее определилась первая полуфинальная пара ЛЧ - в ней встретятся "РБ Лейпциг" и ПСЖ. В 1/4 финала немецкий клуб со счетом 2:1 обыграл испанский "Атлетико", а чемпион Франции победил итальянскую "Аталанту" - 2:1, забив на 90-й и 93-й минутах. 

Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00.

Напомним, что в 2019 году победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала".
Метки:
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