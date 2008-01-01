Теракт и вооруженные люди на трибунах. Самые страшные матчи казахстанских команд

"Астана" в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с "Динамо-Брест". Матч должен пройти на следующей неделе в охваченной протестами Беларуси, при этом информации о переносе игры или об ее отмене нет.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как проходили выездные матчи с участием казахстанских команд за рубежом в период нестабильной политической обстановки или при иных экстремальных обстоятельствах.



В августе 1997 года алматинский "Кайрат" во втором раунде Кубка обладателей Кубков азиатских стран встречался с клубом "Вахш" из Курган-Тюбе. Чуть более за месяц до этого в Таджикистане закончилась гражданская война, жертвами которой, по официальным данным правительства этой страны, стали свыше 60 тысяч человек. Независимые источники говорят о 100-150 тысячах погибших.

Несмотря на объявленное прекращение конфликта, "Кайрату" пришлось непросто в Курган-Тюбе. За игрой наблюдали вооруженные люди. Возможно, это добавило нервозности гостям. Алматинцы в своей дебютной встрече в рамках турнира уступили со счетом 1:2. Гол в составе гостей забил Евгений Тарасов.



Спустя неделю 15 августа в Алматы состоялся ответный матч. "Кайрат" одержал убедительную победу со счетом 3:0. Голы на счету Тарасова, Аскара Кожабергенова, который отличился с пенальти и Руслана Балтиева.



2 сентября 1999 года кызылординский "Кайсар" еще с приставкой Hurricane в названии в матче первого раунда этого же турнира разгромил на своем поле футбольный другой клуб из Таджикистана "Ходжа Карим" со счетом 3:0. Дублем отметился Владимир Логинов и один гол забил Азамат Ниязымбетов.



В ответной встрече, которая состоялась 17 сентября в городе Кызылкала, в сотне километров от афганской границы, игру посетили семь тысяч зрителей. Вокруг поля стояли вооруженные люди, некоторые из которых не имели знаков отличия и были в гражданской одежде. Хозяевам в основное время удалось отыграться - 3:0. Матч продолжился в дополнительное время, по итогам которого победитель по сумме двух игр не был выявлен. В серии пенальти, несмотря на атмосферу, во всей красе себя проявил вратарь "Кайсара" Нурлан Абуов, отразивший два удара, благодаря чему кызылординцы оказались сильнее (4:3) и прошли во второй раунд. Примечательно, что еще один одиннадцатиметровый Абуов отбил по ходу матча.







В 2016 году уже как член УЕФА сборная Казахстана встречалась в Бишкеке с национальной командой Кыргызстана. 30 августа в день матча в нескольких километрах от стадиона, где должна была пройти игра, прогремел взрыв. Инцидент произошел на территории посольства Китая, ворота которого на автомобиле протаранил смертник. Сам террорист погиб, а также пострадали три человека, оказавшиеся вблизи.







Товарищеский матч двух сборных был под угрозой отмены, но все же после предпринятых мер по усилению безопасности встреча состоялась. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Сборная Кыргызстана впервые в истории обыграла нашу национальную команду.







Напомним, что "Астана" сыграет с "Динамо-Брест" на выезде. Матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.



Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.



Во втором раунде победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".



Отметим, что в Беларуси в данный момент проходят протесты. Митингующие не согласны с результатами выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года.