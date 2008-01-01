Казахстанский игрок из Беларуси оценил шансы "Астаны" на победу в первом раунде Лиги чемпионов

Он принадлежит брестскому клубу.

Владислав Васильев. Фото: ФК "Рух"©
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Сегодня 16:15
Казахстанец Владислав Васильев, выступающий в чемпионате Беларуси, в беседе с корреспондентом Vesti.kz отметил, что "Динамо-Брест" и "Астана" имеют равные шансы на успех в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Нынешний сезон воспитанник карагандинского футбола проводит на правах аренды в "Рухе", хотя правами на него до 2022 года обладает "Динамо-Брест".

- Как оцените шансы команд на победу?

- Я думаю, на данный момент они равны, так как мы все знаем, что "Астана" долгое время находится без игровой практики. Так же и "Динамо" пребывает не в лучших своих кондициях: были проблемы из-за пандемии, игры переносились. Поэтому команда еще не набрала свою форму. В связи с этим соперники окажутся в одинаковых условиях.

В одном матче все может произойти. Вроде бы это домашняя игра для "Динамо-Брест", у которого шикарные болельщики, но она будет проходить без зрителей, что будет минусом для хозяев.

- С чем связываете тот фактор, что многие любители белорусского футбола не верят в победу брестского клуба в этом матче?

- Может, это болельщики других клубов не верят в "Динамо", но все брестские фанаты верят в свою команду. Это однозначно, потому что они очень долго ждали этого матча. Хочу пожелать командам дойти до группового этапа, хотя понятно, что одна попадет в Лигу чемпионов, а другая - в Лигу Европы. Хотелось бы, чтобы оба клуба оказались в основной сетке еврокубков. На мой взгляд, победитель этой пары пройдет и второй отборочный раунд.

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Напомним, матч "Динамо-Брест" - "Астана" должен пройти в Бресте в ночь с 18 на 19 августа. Победитель пары будет определен по итогам одной игры и во втором раунде встретится с сильнейшим противостояния "Коннас-Ки" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина). В случае необходимости будет назначено дополнительное время и серия пенальти.
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 16:15
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