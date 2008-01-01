Прямая трансляция матча "Барселона" - "Бавария" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Начало - в 01:00.

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Сегодня 15:33
В ночь с 14 на 15 августа испанская "Барселона" встретится с немецкой "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Игра пройдет на стадионе "Эштадиу да Луш" в португальском Лиссабоне и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире матч "Барселона" - "Бавария" покажет QazSport - прямая трансляция в интернете будет доступна на официальном сайте телеканала. 

Ранее определилась первая полуфинальная пара ЛЧ - в ней встретятся "РБ Лейпциг" и ПСЖ. В 1/4 финала немецкий клуб со счетом 2:1 обыграл испанский "Атлетико" - 2:1, а чемпион Франции победил итальянскую "Аталанту" - 2:1, забив на 90-й и 93-й минутах. 

Соперник победителя пары "Барселона" - "Бавария" определится в ночь с 15 на 16 августа в матче между английским "Манчестер Сити" и французским "Лионом

Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00.

Напомним, что в 2019 году победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала".
Метки:
Барселона Бавария Лига чемпионов Манчестер Сити
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 15:33
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