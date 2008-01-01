Назван футболист, который остановит Месси в четвертьфинале Лиги чемпионов

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге
уверен, что защитник его команды Альфонсо Дэвис
имеет потенциал сдержать капитана "Барселоны" Лионеля Месси
.
"Альфонсо провел отличный год и был по праву признан лучшим новичком сезона в Бундеслиге. Если Месси будет играть на его фланге, Альфонсо позаботится о нем. Это будет трудная, но интересная задача. В этом сезоне Дэвиса не обыгрывали и не обгоняли", - цитирует Румменигге Eurosport
со ссылкой на Goal.
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов
"Барселона" - "Бавария" состоится в ночь на 15 августа в Лиссабоне. Начало - в 01:00 по времени Нур-Султана.
Ранее на этой стадии "РБ Лейпциг" переиграл
"Атлетико" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал, где встретится с французским ПСЖ, который ранее с аналогичным результатом победил
итальянскую "Аталанту".