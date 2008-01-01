"РБ Лейпциг" вошел в историю Лиги чемпионов после победы над "Атлетико"

В полуфинале немецкий клуб сыграет с ПСЖ.

Фото: ФК "РБ Лейпциг"©
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Сегодня 08:00
"РБ Лейпциг" победив "Атлетико" в четвертьфинале Лиги чемпионов, вошел в историю самого популярного клубного турнира в мире.  

"РБ Лейпциг" - первый в истории клуб, которому удалось выбить "Атлетико" Диего Симеоне в плей-офф, не имея Криштиану Роналду в составе", - пишет Twitter УЕФА.
Отметим, что на стадии 1/4 финала "РБ Лейпциг" переиграл "Атлетико" со счетом 2:1. В полуфинале немецкий клуб встретится с французским ПСЖ, который ранее с аналогичным результатом победил итальянскую "Аталанту".

Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры начнутся в 01:00. 
Метки:
Футбол РБ Лейпциг Атлетико Мадрид Лига чемпионов Роналду Криштиану
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 08:00
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