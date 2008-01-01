"РБ Лейпциг" вошел в историю Лиги чемпионов после победы над "Атлетико"

"РБ Лейпциг"
победив "Атлетико"
в четвертьфинале Лиги чемпионов
, вошел в историю самого популярного клубного турнира в мире.
"РБ Лейпциг" - первый в истории клуб, которому удалось выбить "Атлетико" Диего Симеоне в плей-офф, не имея Криштиану Роналду в составе", - пишет Twitter УЕФА.
Отметим, что на стадии 1/4 финала "РБ Лейпциг" переиграл
"Атлетико" со счетом 2:1. В полуфинале немецкий клуб встретится с французским ПСЖ, который ранее с аналогичным результатом победил
итальянскую "Аталанту".
Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры начнутся в 01:00.