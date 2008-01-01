"РБ Лейпциг" победил "Атлетико" и стал соперником ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

Немецкий клуб образован в 2009 году.

Фото: Reuters©
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Сегодня 02:59
Немецкий "РБ Лейпциг" победил испанский "Атлетико" в четвертьфинале Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Игра на стадионе "Жозе Алваладе" в португальском Лиссабоне завершилась со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме. 

На 51-й минуте испанский полузащитник Дани Ольмо головой замкнул подачу с фланга и вывел "РБ Лейпциг" вперед. Отыгрался "Атлетико" на 71-й - португальский форвард Жоау Феликс реализовал пенальти, который сам же и заработал. Исход же матча решился на 88-й минуте - победный гол забил американский хавбек Тайлер Адамс



В полуфинале соперником "РБ Лейпцига" станет французский ПСЖ, который со счетом 2:1 победил итальянскую "Аталанту", забив на 90-й и 93-й минутах. Парижане сыграют на этой стадии во второй раз - впервые с 1995 года, а "РБ Лейпциг", который образован в 2009-м, в этом сезоне дебютировал в плей-офф ЛЧ. 

Начиная с 1/4 финала ЛЧ проводится в Лиссабоне, а победители пар определяются по итогам одного матча. В оставшихся четвертьфиналах испанская "Барселона" в ночь с 14 на 15 августа встретится с немецкой "Баварией", а в ночь с 15 на 16 августа английский "Манчестер Сити" сыграет с французским "Лионом" - оба матча начнутся в 01:00 по времени Нур-Султана. 

Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00.

Напомним, что в 2019 году победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала".
Метки:
Лига чемпионов Атлетико Мадрид РБ Лейпциг ПСЖ
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 02:59
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