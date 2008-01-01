Прямая трансляция матча "Атлетико" - "РБ Лейпциг" в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ночь с 13 на 14 августа в 1/4 финала Лиги чемпионов
пройдет матч между немецким "РБ Лейпцигом
" и испанским "Атлетико
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра пройдет на стадионе "Жозе Алваладе" в португальском Лиссабоне и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazsport, а посмотреть в интернете можно будет на официальном сайте
телеканала.
Победитель пары "РБ Лейпциг" - "Атлетико" в полуфинале встретится с французским ПСЖ, который победил
итальянскую "Аталанту" - 2:1, забив на 90-й и 93-й минутах.
Напомним, что в 1/8 финала "Атлетико" победил
английский "Ливерпуль" - 1:0, 3:2, который сложил полномочия действующего победителя, а "РБ Лейпциг" прошел
английский "Тоттенхэм" - 1:0, 3:0.
Начиная с 1/4 финала все игры ЛЧ проходят в Лиссабоне. Победители пар определятся по итогам одного матча.
Расписание других матчей 1/4 финала ЛЧ
(все матчи начнутся в 01:00 по времени Нур-Султана):
15 августа: "Барселона" - "Бавария"
16 августа: "Манчестер Сити" - "Лион"
Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00.
Напомним, что в 2019 году победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала".