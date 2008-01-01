Представлена заявка "Астаны" на Лигу чемпионов

Стала известна заявка "Астаны"
на розыгрыш Лиги чемпионов
сезона-2020/21.
Команда Михала Билека
стартует в турнире с первого квалификационного раунда. 18 августа "Астана" сыграет на выезде против "Динамо-Брест"
.
В заявку команды на Лигу чемпионов вошел новичок команды - сербский защитник Урош Радакович
. "Астана" арендовала
игрока у чешской "Спарты".
Заявка "Астаны" на ЛЧ:
вратари: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов;
защитники: Антонио Рукавина, Урош Радакович, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Юрий Логвиненко, Жарко Томашевич, Евгений Постников;
полузащитники: Африд Макс Эбонг Нгоме, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Иван Маевский, Юрий Перцух, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Дидар Жалмукан, Дмитрий Шомко;
нападающие: Дорин Ротариу, Тигран Барсегян, Пиерос Сотириу, Станислав Басманов, Алексей Щеткин, Рамазан Каримов.